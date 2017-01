Kinokarten für "Die Zeitmaschine" zu gewinnen

"Die Zeitmaschine" heißt der neue Fernsehfilm mit Wolle und Pferd. Gezeigt wird er zu Ostern 2017 im Ki.KA. Am 19. Februar gibt es aber die einmalige Chance, das neue Abenteuer der Helden aus "Eine Möhre für Zwei" schon vorab im Kino zu sehen. Für die Kino-Preview im Metropolis Kino in Hamburg kann man Karten gewinnen. Wer dabei sein möchte, muss die Frage unten im Formular richtig beantworten: In welcher Stadt wurden die Szenen mit dem Dichter des frühen 19. Jahrhunderts gedreht? Kleiner Tipp: Video anschauen.

Aus den Einsendung mit richtiger Antwort werden die Gewinner ausgelost. Pro Einsendung gibt es Kinokarten für einen Erwachsenen mit bis zu drei Kindern zu gewinnen.

Teilnahmeschluss ist Freitag, 10. Februar 2017, 23.59 Uhr.

Teilnahmebedingungen: Die Karten für die Kinovorstellung sind nur persönlich nutzbar und dürfen nicht an Dritte verkauft werden. Anfahrtskosten werden nicht übernommen. An der Verlosung nehmen alle Einsender teil, die die Frage richtig beantwortet haben. Mehrfachgewinne sowie Barauszahlung sind nicht möglich. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR sowie deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.